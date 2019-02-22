Ekonomi Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu
OTOMOTİV

Yerli otomobil hangi ilde üretilecek - İşte yerli otomobil için düşünülen il

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede onlarca ilin talip olduğu yerli otomobilin üretim yeri için Bursa'yı işaret etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde kendilerine talepte bulunduğunu kaydeden Büyükdede, Bursa'da da yer bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobilin 2021 yılında satışa çıkarılması planlanıyor.
Yerli otomobilin 2021 yılında satışa çıkarılması planlanıyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN İYİ BİR ÇALIŞMA VAR

Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusu üzerine, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil projesi gündeme geldiğinde çok sayıda il üretim yeri olmak için talip olmuştu.

  • Şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Büyükdede, hazırlıkların hızla ilerlediğini dile getirdi.

ÜRETİM BURSA'DA OLSUN İSTENİYOR

Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda onların bizden talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." yanıtını verdi.

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