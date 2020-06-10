Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!

Koronavirüs sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olmasından kaynaklı salgının başında kolları sıvayarak yerli solunum cihazı geliştiren Türkiye içerideki ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra bu cihazları ihraç etmeye de başladı.

Mart ayında gündeme gelen ve tüm paydaşların seferber olarak 14 gün gibi inanılması güç bir sürede seri üretim bandından indirdiği yerli solunum cihazı 'Biyovent' dünyanın peşinden koştuğu ürüne dönüştü.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçip hekimlerden de tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazı, ithal edilen muadili ürünlere göre özellikle Kovid-19 tedavisinde ihtiyaç duyulan çok yüksek oksijen debisini verebilmesi gibi çok sayıda üstün özelliğe de sahip.



Salgın sürecinde geliştirilen yerli solunum cihazına kısa süre içinde rekor sipariş geldi.

Ulusal ve uluslararası standart olan TS EN ISO 80601-2-12'ye göre üretilip gerekli tüm sertifikaları da başarıyla alan cihaz ilk defa Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma sunulurken, iç piyasada ihtiyacın giderilmesinin ardından ihracına da başlandı.

İLK LİTVANYA'YA İHRAÇ EDİLDİ

Türk mühendislerince salgın döneminde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazları ilk Litvanya'ya satılmıştı. Son olarak 650 adet Brezilya'ya ihraç edilen Biyovent marka yeli solunum cihazları koronavirüs sürecinde Türkiye'den çok sayıda ülkeye gönderilen yardımlar arasında da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında bugüne kadar yerli ve milli olarak üretimi devam eden solunum cihazı için alınan sipariş adetini 60 bin olarak açıkladı.

Yerli solunum cihazı Kovid-19 tedavisinde ihtiyaç duyulan çok yüksek oksijen debisini verebilmesi gibi çok sayıda üstün özelliklere de sahip.

1 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Tüm testlerden başarıyla geçen ve doktorlardan da tam not alan yerli solunum cihazının tanesi 17 bin 500 dolardan satılıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde rekor sipariş alan yerli solunum cihazının üretimi için Çerkezköy'de tesiste 7 gün 24 saat aralıksız üretim yapılıyor. Maliyet açısından da çok daha avantajlı fiyatlarla üretilen yerli solunum cihazı için alınan 60 bin adetlik sipariş ile Türkiye'nin kasasına 1 milyar doların üzerinde bir gelir gireceği hesaplanıyor.

Cihazın uluslararası standartları fazlasıyla karşılayan çok sayıda özelliği bulunuyor.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

• Modern ve ergonomik çizgiler

• Kullanıcı dostu arayüz

• Mükemmeleştirilmiş performans

• Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları

• Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu

• Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım

• 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran

• Dokunmatik hızlı erişim tuşları

• Ayaklarından ayrılabilir üst gövde

• Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi

• Koruyucu ve tutucu taşıma kolları

• Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi.

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