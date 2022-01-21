Yerli turistler üç ayda yaklaşık 30 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde 18 milyon 786 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2020'nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,4 artarak 23 milyon 121 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,8, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 1289 lira olarak kayıtlara geçti.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin lira olarak gerçekleşti.

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Bu harcamaların yüzde 89,1'ini 26 milyar 559 milyon 725 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 10,9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde harcama türlerine bakıldığında, toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 32,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,3 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 41, ulaştırma harcamalarında yüzde 37,8, konaklama harcamalarında yüzde 63,6'lık artış gerçekleşti.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Geçen yılın temmuz-eylül döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 53,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 39,9 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2,8 ile "sağlık" izledi.

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Bu dönemde seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel", 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

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