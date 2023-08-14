Yerli üreticiler koruma altında: Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa bozucu haksız ithalata neşter

2022 yılında Türkiye ithalatının 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi oldu ve anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalar devam ediyor. Halihazırda 9 adet korunma tedbiri yürürlükte olurken söz konusu tedbirler 2022 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulunarak, yerli üreticileri koruma altına alıyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye menşeli ürünlere karşı diğer ülkelerce yürütülen ticaret politikası savunma araçları soruşturmalarında, Türkiye ve ihracatçıların hakları ilgili ülke makamları nezdinde ve uluslararası platformlarda etkin şekilde savunularak ihracat pazarlarına engelsiz olarak erişimleri sağlanıyor. İhracat, ithalat, üretim ve istihdam düzleminde, büyümenin öncü göstergelerinden ihracat rakamlarının yanı sıra üretim temelli ithalat uygulamaları ile ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve toplumsal refaha öncelik veriliyor.