Yerli üreticiler koruma altında: Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa bozucu haksız ithalata neşter

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları uygulamaya devam ederken yerli üreticilerin, ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması, üretim hedefli politikaların önemli sacayaklarından birini oluşturuyor.Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılıyor. Türkiye ise yerli üreticileri ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer alıyor.
İthalatın yüzde 88’lik kısmı ise hammadde ve yatırım malından oluşuyor. Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alındı. Türkiye’de halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlükte.