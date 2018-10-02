Ekonomi Yerli ürünler için logo zorunluluğu yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ürünler için logo zorunluluğu yarın başlıyor

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde "yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğu yarın itibarıyla başlıyor. Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde "yerli üretim logosu"nun kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından 3 Ekim itibarıyla zorunlu olacak.

Haber Merkezi AA
Türk ürünlerinin etiketlerine &quot;yerli üretim&quot; logosu konulacak.
Türk ürünlerinin etiketlerine "yerli üretim" logosu konulacak.

Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için "yerli üretim logosu" da yer alacak.

Yerli üretim logosunun, Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

  • Fiyat güncellemelerinde, yalnızca malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih etikette zorunlu olarak belirtilecek, eski fiyatın etikette yer alması gerekmeyecek.

276 bin TL'ye kadar para cezası

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

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