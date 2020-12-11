Yerli ve milli helikopter motoru TEI-TS1400'e ikiz geliyor

Bomba atarların devri kapanacak: Tüfekten atılan füze geliyor

Savunma sanayisinde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. Bu ürünlerden biri ise ROKETSAN'ın iki yıllık çalışma sonrası geliştirdiği füze sistemi oldu. Minyatür füze için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve 'Türk Kılıcı' olarak da anılan 'Yatağan' isminin verildiği milli minyatür füze sistemini inceledi..



