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Ekonomi Yerli ve milli helikopter motoru TEI-TS1400e ikiz geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Yerli ve milli helikopter motoru TEI-TS1400'e ikiz geliyor

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün, sertifikasyon işlemlerinin ardından 2024 yılında seri imalatına başlanacağını açıkladı. Akşit ayrıca yerli ve milli motor TEI-TS1400'ün ikizinin, 2 hafta içinde teste hazır hale geleceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mahmut Faruk Akşit
Mahmut Faruk Akşit

Milli helikopter motoru TEI-TS1400, testlerden başarıyla geçerek teslim edilmişti. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, milli helikopter motorlarının, sertifikasyon işlemlerinin ardından 2024 yılında seri imalatına başlanacağını söyledi.

Yeni motorların müjdesini verdi

TEI-TS1400'ün ikizi için de çalışmaların sürdüğünü belirten Akşit, "Şu anda bu motorun ikiz kardeşinin imalatı bitmek üzere. İki hafta içinde teste hazır olacak. Bunun aynısı, yaklaşık 1,5- 2 ay içinde üçüncü kardeşi geliyor. Ondan sonraki 2 ay içinde dördüncüsü geliyor. Yani önümüzdeki yazın ortasına kadar 5 tane olacak" dedi.

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"Gökbey'e entegrasyon işine başlanacak"

"İlk motor TEI-TS1400'ü TAI'ye göndereceğiz. TAI hemen Gökbey helikopterine entegrasyon işine başlayacak" ifadelerini kullanan Akşit, şunları kaydetti:

  • "Entegrasyonun düzgün yapılabilmesi için projede sadece bu iş için 80 milyon dolar ayrılmış vaziyette. Devasa yüksek güçlerle uğraşıyorsunuz. Motor yüklendiği zaman kaportayı bile esnetiyor. Bunların hepsinin çalışılması gerek. Ciddi bir iş, aylarca, hatta yıl sürüyor. ANKA'dan örnek verecek olursak. Biz ANKA'nın PD170 motorunu verdikten bir yıl sonra uçtu. Motoru hemen teslim ederek bir an evvel entegrasyon çalışmaları başlasın istedik"

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