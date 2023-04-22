Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

TUSAŞ’ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki TEI-TS1400 Motoru mart ayı sonu itibarıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) teslim edilecek.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi görevini etkin bir şekilde icra edebilecek

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi görevini etkin bir şekilde icra edebilecek

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY Helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında Milli TS1400 Turboşaft Motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek.