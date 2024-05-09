Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi: AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

MSB, görüntüleri de paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının(MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.
AKYA torpidosu, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023’te Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."
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7 saat önce