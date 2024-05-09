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Ekonomi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi: AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildiğini ve denizaltılara teslimatına başlandığını açıkladı.

Halil Akkoç
17:20 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:46 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MSB, görüntüleri de paylaştı.
MSB, görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının(MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.
AKYA torpidosu, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023’te Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."
#AKYA
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#ROKETSAN
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