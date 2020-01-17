Yerli ve milli savunma firmaları 'SAHA'ya çıkıyor: Pek çok yerli ürün ilk kez sergilenecek

SAHA İSTANBUL'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisindeki başarılarını bu fuarda sergileyecek.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim gücünün sergileneceği bir tanıtım ve iş birliği platformu olan SAHA EXPO 2020, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteği ve katılımıyla, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

9-10 ve 11'inci salonlarda düzenlenecek SAHA EXPO 2020'ye Türk savunma ve havacılık sanayisinin yıldız firmaları da destek veriyor.

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Savunma sanayimizin dünyadaki önemli temsilcileri ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, ROKETSAN, BAYKAR, STM, ASFAT, Sarsılmaz ve Dener, SAHA EXPO 2020’nin Platin Sponsorları oldu. TEİ, Meteksan, TAIS, Akım Metal, Ermaksan, Saver, Samsun Yurt Savunma (CANİK), UNIDEF, İŞBİR, Teknopark İstanbul ve Yılmaz Makina'nın Altın Sponsor olarak yer alacağı SAHA EXPO 2020’nın gümüş sponsorları da kesinleşti.

HAVELSAN, Kale Grubu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kardemir, ASPİLSAN, Altınay, OBSS, FNSS, PAVOTEK, İğrek Makina, ÜNTEL ve Ordulu Gümüş Sponsor olarak SAHA EXPO Fuarı'nda yer alacak.Ziraat Katılım'ın Finans sponsoru olduğu fuarın, Salon ve Gala Yemeği Sponsoru ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, savunma, havacılık ve uzay sanayine yönelik üretim yapan firmaların SAHA EXPO Fuarı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Keleş, SAHA EXPO 2020'de, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek veren tüm paydaşların bir araya geleceğini kaydetti.

Yüksek teknolojinin hakim olduğu SAHA EXPO 2020'de savunma sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürün, sistem ve tasarımların ilk kez tanıtılacağını belirten Keleş, "SAHA EXPO 2020’de yer alacak pek çok firma ilk kez sergilemek istedikleri ürünleri, fuara yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. SAHA EXPO bir fuar olmanın yanı sıra farklı büyüklüklerde yerli firmalarımızın, yeni ürünlerini, projelerini en doğru kişilere tanıtabildikleri heyecanlı bir buluşma haline geldi." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin yeni İHA'ları ilk kez uçtu <br> <br> Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı. 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi. Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı. Helikopter projeleri emin adımlarla ilerliyor <br> <br> Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk sertifikasyon uçuşu yapıldı. Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı. A400M Projesi kapsamında 8 ve 9'uncu uçakların teslimatı tamamlandı. Mavi Vatanın yeni koruyucuları <br> <br> Türk savunma sanayisi, deniz platformları alanında aldığı sorumluluklar kapsamında 2019'a önemli başarılar sığdırdı. MİLGEM'in 4'üncü gemisi TCG Kınalıada hizmete girdi ve 5'inci geminin inşasına başlandı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk denizle buluştu. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis havuza çekildi, 5'inci denizaltı Seydialireis'in ilk kaynağı yapıldı. Güvenlik güçlerine 8 süratli devriye botu teslim edildi. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN, ASFAT İş Ortaklığı arasında imzalandı. Kara kuvvetlerine yeni araçlar <br> <br> Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında ilk araçlar teslim edildi. Fırat M60T Modernizasyonu kapsamında 169 tankın modernizasyonu tamamlandı. Hafif sınıf insansız kara araçlarında prototipler geliştirildi. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi'nin sözleşmesi SSB ile FNSS arasında imzalandı. Yeni zırhlı kara aracı Vuran, envantere girdi. Hava savunmada önemli adımlar <br> <br> Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-A'nın nihai testleri tamamlandı, sistem seri üretim aşamasına hazır hale geldi. Korkut Hava Savunma Sistemi envantere girdi, 13 sistem teslim edildi. Sistemin deniz platformlarında kullanımı için Gökdeniz hazır hale getirildi. Türkiye'nin uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen ilk S-400 sistemi ülkeye geldi. İlk hava-hava füzesi, lazer silahı, elektromanyetik top <br> <br> Türkiye'nin ilk milli deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada'dan atıldı. İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı. TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı Armol kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Bombaları akıllı hale getiren güdüm kitleri HGKKGKLGK, yerli mühimmatlar MAM-CMAM-L, UMTASLUMTAS teslimatlarına devam edildi. Hürkuş-C uçağından TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği çok hafif ve düşük maliyetli Togan mühimmatı ilk kez atıldı. ASELSAN Elektromanyetik Top Sistemi Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı. 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi SSB ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı. Yeni elektronik sistemler <br> <br> MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ARMERKOM ile HAVELSAN'ın geliştirdiği Yeni Nesil Milli Savaş Yönetim Sistemi (Advent Savaş Yönetim Sistemi) ilk kez Kınalıda'ya entegre edildi. Radar Elektronik Destek (ED) Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ilk ED sistemi envantere girdi. Türkiye'yi bu kabiliyetlere sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Sistemi'nin ilki teslim edildi. Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi kullanıma sunuldu. Çeşitli tiplerde karıştırıcı, köreltici, İHA önleyici sistem ile telsiz teslimatları yapıldı. İlk T70 helikopter motoru <br> <br> T70 Genel Maksat Helikopteri için üretilen ilk T700-TEI-701D motoru teslim edildi. Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın kurulumu tamamlandı. ULAK Haberleşme AŞ tarafından ürünleştirilen Milat Yazılım Tanımlı Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin (MAYA) ilk satışı Türksat'a yapıldı. Ayrıca milli baz istasyonu ULAK, ilk kez GSM operatörleri tarafından kullanılmaya başlandı. SSB'nin kuruluşu SSTEK'in de iştiraki olan TRBOR AŞ'nin faaliyet göstereceği Bor Karbür tesisinin temeli atıldı. Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.



Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.



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Fuarda katılımcı firmaların en yeni ürünlerini, tasarımlarını ve projelerini sergileyeceklerini belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAHA EXPO Fuarı aynı zamanda önemli bir işbirliği platformu olacak. SAHA EXPO 2020'ye dünyanın savunma sanayinde önde gelen tüm ana yüklenici firmaları davet edildi. ABD'den AB'ye, Ukrayna'dan Malezya'ya kadar savunma sanayisinde öne çıkan ülkelerdeki firmaları ortak yatırım, teknoloji transferi ve iş birliği olanaklarını konuşmak üzere SAHA EXPO 2020’ye davet ettik. Tamamen profesyonel görüşmelerin yapılacağı SAHA EXPO 2020'ye, bir önceki fuara olduğu gibi, oldukça yoğun bir katılım bekliyor, firmalarımızın ihracat paylarını arttıracak anlaşmalar yapacaklarını öngörüyoruz."