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Ekonomi Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru

Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru

Türk mühendislerince tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoruna imza attı.

Haber Merkezi İHA
Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru
Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300

Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motoru bir dünya rekoru kırdı.

230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken, TEI-TJ300 Motoru, 240 milimetre çap ile 1342 N itki seviyesine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı. Gelinen bu aşama, dünyada bu motor çapı içerisinde ulaşılan en yüksek itki seviyesidir.

Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve millî olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti.

Orta menzilli gemi savar füzede kullanılmak üzere tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak.

Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar
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