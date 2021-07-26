Ekonomi Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
SAVUNMA SANAYİ

Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak

CANİK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve iştirakleri, IDEF’21’e tam kadro katılacak. SYS, CANiK tabancalarının en yeni modellerini fuarda sergilerken, yerli ve milli uçaksavar olarak bilinen M2 ağır makineli tüfeği de ilk kez görücüye çıkaracak.

Haber Merkezi İHA
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
M2 ağır makineli tüfek

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Milli uçaksavarımızı ilk kez bu fuarda sergileyeceğimiz için gururluyuz. CANiK Smart ve CANiK APP, IDEF’21’de tanıtılacak en yeni, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünlerimizin başında geliyor” dedi.

Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21), 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ile iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS de IDEF’21’e katılarak yeni ürünlerini sergileyecekler.

Samsun'dan dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor
EKONOMİ
Samsun'dan dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store’u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy’i, ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını IDEF’21 ziyaretçilerine tanıtacak.

Samsun Yurt Savunma ABD’de silah üretip dünyaya satacak
EKONOMİ
Samsun Yurt Savunma ABD’de silah üretip dünyaya satacak

Samsun Yurt Savunma’nın fuar sürprizi!

SYS’nin fuardaki sürprizi ise yeni geliştirdiği “yerli ve milli uçaksavar” olarak anılan 12.7 mm M2 ağır makineli tüfeği IDEF ziyaretçilerine tanıtmak olacak. SYS’nin toplam 400 metrekare alana kurulan standında, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de görücüye çıkacak. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “IDEF’21’e, diğer IDEF fuarına olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerimizle iştirak edeceğiz. CANiK Smart ve CANiK APP, bu fuarda tanıtılacak, eğitimlerin niteliğini artıracak yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor. Milli uçaksavarımızı da ilk kez bu fuarda sergileyeceğimiz için gururluyuz” diye konuştu.

"Ağustosta seri üretime geçeceğiz”

Yerli ve milli uçaksavar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde araç konvoyları, tabur ağırlık bölgesi, tabur komuta yeri, piyade birliklerinin temel atış destek unsuru, su üstü platformlarının asimetrik taarruza karşı önlem, amfibi harekatta görev alan unsurların ileri atış destek ve sabit-döner kanatlı hava platformlarına kapı makineli tüfeği ya da kanat altı silah podu içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.

IDEF’21’de ilk kez görücüye çıkacak M2 12.7 mm (.50 kalibre) ağır makineli tüfek üretimi için 2012 yılından bu yana devam eden AR-GE çalışmaları, testleri ve yatırımlarını tamamladıklarını belirten Aral, “Bu yılın ağustos ayında seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İlk etapta, yılda bin 500 adet CANiK M2 QCB’yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet arttırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yerli uçaksavar için şimdiden dünyanın birçok ülkesinden binin üzerinde ön sipariş almaya başladıklarını söyleyen Aral, ihracat potansiyeliyle ilgili şu bilgileri verdi:

  • "Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK’in üreteceği M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak.”

Gün boyu Youtube yayını yapacak

SYS, IDEF’21 Fuarı’nda önemli makamlarla da görüşmeler gerçekleştirecek. Firma, pandemi nedeniyle IDEF’21’i ziyaret edemeyen global müşterileri ile fuar boyunca bağlantısını kesmeyecek. Fuar standından gün boyu Youtube’dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Utku Aral, sözlerini şöyle tamamladı:
  • “Öncelikle iki yılda bir düzenlenen bu etkinlikte şirketimizin ve markalarımızın kaydettikleri ilerlemeyi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bitirilmiş projeleri, milli uçaksavar projesi gibi stratejik öneme haiz projeleri görücüye çıkarmak, inovatif girişimlerimizi son kullanıcı ile tanıştırmak ve onların yorumlarını almak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Pandemi koşullarında fuarı ziyaret edemeyen kişilerin standımızda azami zaman geçirmesini sağlamak için gün boyu Youtube yayınımız sürecek. Bu yayınla, potansiyel müşterilerimizin yeniliklerimizden maksimum bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”
Abone Ol Google News
Mezarlıktan ayrılmıyor

Mezarlıktan ayrılmıyor

Kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali görenleri duygulandırdı.
Çıkmaza sürükleniyoruz

'Çıkmaza sürükleniyoruz'

Korona ile mücadelenin en önemli isminden aşı karşıtlarına tepki.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Memleketinize<br>hoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında
Dünya

Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları" ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Said, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Darbe girişiminin ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.
Altın fiyatları düşüşte
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden altın gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...
TÜBİTAK 128 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.