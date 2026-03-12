Yeşil kaynaklar faturayı düşürdü

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artması, serbest piyasadaki fiyatları aşağı çekerek tüketici faturalarına da yansıdı. Mesken abonelerinin elektrik faturalarında yıllık ortalama yüzde 9,1 tasarruf oluştu.
Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması, elektrik piyasasında fiyatları aşağı çeken önemli bir unsur haline geldi. Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan analiz, yenilenebilir üretimin serbest piyasadaki elektrik fiyatları üzerindeki etkisini ortaya koydu.
YILLIK ORTALAMA ETKİSİ YÜZDE 9,1
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim serbest piyasada oluşan toptan elektrik fiyatlarını bazı saatlerde yüzde 45’e varan oranlarda düşürdü. Fiyatlardaki bu gerileme, düzenlenmiş tarife yapısı nedeniyle bire bir yansımamakla birlikte elektrik faturalarında da tasarruf sağladı. 2025 yılı verilerine göre, yenilenebilir üretimin fiyatları aşağı çekmesi mesken abonelerinin elektrik faturalarında yıllık ortalama yüzde 9,1 tasarruf anlamına geldi. Bu oran, ortalama bir hane için yaklaşık bir aylık elektrik faturası tutarına denk. Elektrik piyasasında yenilenebilir üretimin fiyatlar üzerindeki etkisi günün farklı saatlerinde değişiyor. Elektrik talebinin yüksek olduğu saatlerde yenilenebilir kaynakların fiyat düşürücü etkisi yüzde 23 seviyesinde gerçekleşirken, talebin görece düşük olduğu saatlerde bu etki yüzde 45’e kadar yükseliyor. 2025 yılında elektrik toptan satış fiyatı toplam 42 saat boyunca sıfır seviyesinde gerçekleşti. Bu saatlerin tamamı güneş üretiminin yükseldiği 09.00–15.00 aralığında kaydedildi.
SANAYİDE DAHA BELİRGİN HİSSEDİLİYOR
Yenilenebilir üretimin fiyat düşürücü etkisi sanayi ve hizmet sektöründe daha belirgin hissediliyor. Elektrik faturalarında uygulanan daha yüksek vergi ve katsayılar nedeniyle fiyat düşüşleri toplam fatura tutarına daha güçlü yansıyor. Buna göre ortalama bir sanayi tesisinde yenilenebilir üretim kaynaklı tasarruf oranı yüzde 9,5’in üzerine çıkıyor. Bu oran ortalama bir sanayi kuruluşu için yıllık 250 bin dolar, ticarethaneler için ise yaklaşık 30 bin dolar tasarruf anlamına geliyor.