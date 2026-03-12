Yeşil kaynaklar faturayı düşürdü

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim serbest piyasada oluşan toptan elektrik fiyatlarını bazı saatlerde yüzde 45’e varan oranlarda düşürdü. Fiyatlardaki bu gerileme, düzenlenmiş tarife yapısı nedeniyle bire bir yansımamakla birlikte elektrik faturalarında da tasarruf sağladı. 2025 yılı verilerine göre, yenilenebilir üretimin fiyatları aşağı çekmesi mesken abonelerinin elektrik faturalarında yıllık ortalama yüzde 9,1 tasarruf anlamına geldi. Bu oran, ortalama bir hane için yaklaşık bir aylık elektrik faturası tutarına denk. Elektrik piyasasında yenilenebilir üretimin fiyatlar üzerindeki etkisi günün farklı saatlerinde değişiyor. Elektrik talebinin yüksek olduğu saatlerde yenilenebilir kaynakların fiyat düşürücü etkisi yüzde 23 seviyesinde gerçekleşirken, talebin görece düşük olduğu saatlerde bu etki yüzde 45’e kadar yükseliyor. 2025 yılında elektrik toptan satış fiyatı toplam 42 saat boyunca sıfır seviyesinde gerçekleşti. Bu saatlerin tamamı güneş üretiminin yükseldiği 09.00–15.00 aralığında kaydedildi.