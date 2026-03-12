Enerji tedarikinde sıkıntı görmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji piyasalarında petrol ve doğal gaz fiyatlarının yeniden gündemin merkezine oturduğu bir dönemde Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Boulogne- Billancourt’ta yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, enerji güvenliği tartışmalarının yeniden yoğunlaştığı bir dönemde nükleer enerjinin giderek daha kritik hale geldiğini vurguladı.





KRİZ DÖNEMLERİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye’nin enerji tedarikinde farklı kaynak ve rotalara sahip olmasının kriz dönemlerinde önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Bayraktar, “Türkiye'de şu anda arzla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yani enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz” dedi. Bayraktar, son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin enerji güvenliği konusunun stratejik önemini daha da artırdığını belirterek, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin birçok ülkenin enerji sistemlerini ciddi biçimde zorladığını hatırlattı. Türkiye’nin bu süreçlerde enerji altyapısının dayanıklılığını test ettiğini ifade eden Bayraktar, uygulanan enerji politikalarının bu açıdan doğru bir zemine oturduğunu söyledi.





NÜKLEER ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Enerji dönüşümünün hızlandığı küresel konjonktürde nükleer enerjinin hem arz güvenliği hem de iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli bir alternatif sunduğunu belirten Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji programının kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Türkiye’nin nükleer kapasitesini büyütmeye hazırlandığını dile getiren Bayraktar, “Türkiye olarak şu anda Akkuyu'da inşa ettiğimiz 4 reaktöre ilave, 4'ü Sinop'ta, 4'ü Trakya'da olmak üzere” diye konuştu. 8 büyük ölçekli reaktör ilave etmeyi planlıyoruz” dedi. Bu kapsamda farklı ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü, Fransa ile nükleer alanda ekipman tedariki ve santralin bağımsız denetimi başta olmak üzere çeşitli iş birlikleri yürütüldüğünü söyleyen Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin (SMR) ise yeni dönemde nükleer enerji yatırımlarının önemli başlıklarından biri olacağını dile getirdi.





STRATEJİK PLANLAMA VE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

Zirve kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştiren Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarının temelinde kaynak çeşitliliği ve uzun vadeli stratejik planlama bulunduğunu vurguladı.





Elektrikli araçlar talebi büyütüyor

Türkiye’de enerji talebinin ekonomik büyüme, şehirleşme ve ulaşım sektöründeki dönüşümle birlikte hızla arttığını ifade eden Alparslan Bayraktar, elektrikli araç kullanımındaki yükselişin de bu artışın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Elektrikli araç sayısının hızla yükseldiğine dikkat çeken Bayraktar, “2035'te 6 milyon (elektrikli) araç diyoruz. Şu anda 400 binin üzerine çıktı Türkiye'deki elektrikli araç sayısı. Dolayısıyla 30 binin üzerinde elektrikli şarj istasyonumuz var” diye konuştu. Artan elektrik talebinin karşılanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının en yüksek verimle kullanılmasının stratejik öncelik olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarının bu doğrultuda uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.



