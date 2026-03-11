Yeni Şafak
Uluslararası Enerji Ajansı'ndan artan petrol fiyatlarına önlem: 400 milyon varil piyasaya sürülecek

17:2111/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye'nin de arasında olduğu Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Brent petrolün varil fiyatı hafta başında arz endişeleri ve savaş nedeniyle 114,3 dolara kadar yükselmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Petrol fiyatları zirveyi gördü

Jeopolitik gerilimin artması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara kadar yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye de üye

Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkeler şöyle:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya,
Türkiye
, Yunanistan.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.


