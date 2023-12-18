Yıldız Holding imzayı attı: Enerji verimliliğine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi

'Tüm ekosistemimiz ile birlikte dönüşmek hedefiyle yeşil enerji yatırımlarımıza hız verdik'
“Zengin ürün yelpazemizle ürünlerimizi geniş bir tüketici kitlesiyle buluştururken sorumlu üretime çok önem veriyoruz. Yenilenebilir enerjiyi kullanarak tüm elektrik ihtiyacını kendi karşılayan şirket olma hedefimiz doğrultusunda da bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimizle enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.”
“Türkiye pazarında faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olarak 140 ülkede yaklaşık 40.000’in üzerinde çalışanımızla, yenilenebilir enerji kullanmak isteyen müşterilerimize her daim yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün Astronergy olarak gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında Aytaç’ın Çankırı’da bulunan tesisine 6 MWp gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulum anlaşması imzalayarak Aytaç’ın yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında, tüm testlerden başarıyla geçerek kalitesini tüm dünyaya kanıtlayan kendi üretimimiz olan güneş panelleri kullanılacaktır. Bu kapsamda gıda sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Aytaç Gıda yaklaşık 9 ay sonra enerji ihtiyacını Astronergy güvencesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, hem karbon emisyonunu hem de enerji maliyetlerini azaltmış olacak. Astronergy ve Aytaç Gıda arasında yapılan anlaşmanın ülkemize ve her iki şirkete de hayırlı olmasını dileriz.”