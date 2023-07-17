Yıldız Holding “Senenin Yıldızları”nı 15’inci kez ödüllendirdi.

“Sürekli değişen ve belirsiz iş dünyasında yönümüzü tayin ederken, DNA’mızda yer alan yeniden öğrenmeye hep açık olduk. Bir pusula gibi hepimizin aynı yöne ilerlemesini sağlayan “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımız doğrultusunda, Yıldız Holding global değerlerimizden güç alarak sürdürülebilir başarımızı koruduk. Verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında potansiyelimizi ortaya koymaya, karlı büyümemizi sürdürürken, değer üretmeye devam edeceğiz. Bu dönüşümün başrolünde ise hem bu senenin hem de geleceğin yıldızları olan çalışanlarımız yer alacak. Kendim dahil, sizlerden ricam, iş birliğine ve ilham almaya açık olmamız; cesaretle harekete geçmemiz. Ve bugün olduğu gibi ortak başarılarımızı kutlamak için fırsatlar oluşturmamız.”