Yıldız Holding “Senenin Yıldızları”nı 15’inci kez ödüllendirdi.
Geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Yıldız Holding çalışanlarını bir araya getiren “Senenin Yıldızları Ödül Töreni”, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi.
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan program, Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın, Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımıyla yıl boyunca sağladığı toplumsal fayda ve deprem yardımları hakkındaki konuşmasıyla devam etti. Ödül törenine konuk olarak katılan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de sürdürülebilirlik konulu bir konuşma yaptı.
Mehmet Tütüncü: Değer üretmeye ve toplumsal faydayı artırmaya devam edeceğiz
Ali Ülker: Sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bugünden harekete geçilmesi ve daha fazla efor sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Ülker, bütüncül bakış açısıyla kurgulanan ve tasarrufun ötesine geçen, topluma değer katan projeleri ödüllendirmek istediğini ifade etti. 16 finalist ekibi kutlayan Ali Ülker, sürdürülebilir bir gelecek için daha yüksek etkili projeler beklediğini sözlerine ekledi.
Etkinliğin Karbon Ayak İzi Sıfırlandı
2050 yılı için “net sıfır” karbon emisyonu hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Akademisi ile iş birliği yaparak etkinlikten kaynaklanan karbon ayak izini sıfırladı.
15’inci Senenin Yıldızları Ödüllerini Kazanan Projeler:
• Büyümeye Katkı: Kerevitaş - “SuperFresh’in İndirimi Yüksek Zincir Market Kanalında Büyüme Stratejisi”
• Operasyonel Mükemmellik: pladis Türkiye – “Ülker Çikolata Kalitede 1 Numara”
• En İyi Pazarlama Kampanyası: Kerevitaş – “Refika Birgül ile SuperFresh Bi’Yolculuk”
• En İyi Pazar Payı Gelişimi: pladis Türkiye – “Ülker Çikolata Büyük Tabletler”
• İnovasyon: pladis Birleşik Krallık (UK) – “Blissfuls markası”
• Dijital Dönüşüm: ŞOK Marketler – QR Kod ile Ödeme Platformu
• İnsana Yatırım: Polinas Türkiye – “Çalışan Gelişimi ve Çalışan Deneyimi”
• Mutluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: pladis Türkiye & Birleşik Krallık (UK)-“Kakaonun Ötesinde”
• Sosyal Medya Kahramanları: Kerevitaş – “Bizim Yağ Dijital Liderlik Projesi”
• Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü / “Çevresel Sürdürülebilirlik”: Bu kategoride tek bir finaliste ödül verilmezken, başvuru yapan 16 proje törende açıklandı.