Yıldız Holding yatırımcı ve analistlerle buluştu

Ertik, "Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ve belirsiz süreçlere rağmen Holding ve şirketlerimizde odaklanma stratejimizin de katkısıyla finansal istikrarımızı koruyoruz. Holdingimiz ve şirketlerimiz, başarılı performanslarını istikrarlı ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa ederken, pazar dinamiklerine çevik bir şekilde adapte olma yeteneklerini güçlendiriyor. Diğer yandan, şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda, paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliği ve diyalog ortamını bu toplantılar sayesinde interaktif bir iletişim süreciyle yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için değer üretmeye, ülkemiz ekonomisine katkı sunarken dünyada da yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla etkimizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.