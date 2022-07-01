Yıldız Holding'ten kadın çiftçilere 35 milyon TL'lik alım garantisi

Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında Kerevitaş ve Superfresh tarafından hayata geçirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Tarımın Kadın Yıldızları" projesinin tanıtımı, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, etkinlikteki konuşmasında, 2021 yılında Yıldız Holding ve şirketlerindeki fırsat eşitliği uygulamalarına süreklilik kazandırmak ve Türkiye genelinde kadınların iş yaşamında daha görünür olması amacıyla "Yıldız Holding Kadın Platformu"nu kurduklarını hatırlattı.

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını, etkin iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Ülker, şunları söyledi:

"Platformumuzu kurarken sadece Yıldız Holding çalışanlarının değil aynı zamanda tedarik zincirimizde yer alan binlerce kadın için de fırsat eşitliği temelli uygulamalara ivme kazandırmayı hedefledik. Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan Superfresh ile sözleşmeli kadın çiftçilerimizden doğrudan ürün alımı gerçekleştireceğimiz önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz.

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Bugün Bakanlığımızın desteğiyle açıkladığımız bu projemizle tedarik altyapımızda kadınların oranını güçlü bir şekilde artırmak için düğmeye basmış olduk. Tarımın Kadın Yıldızları projesi bizim aynı zamanda geleceğe de yatırımımız. Sözleşmeli kadın çifçilerimize 3 yıl boyunca doğrudan ürün alım garantisi vererek 35 milyon TL değer yaratmayı hedefliyoruz."

"Fırsat eşitliği alanında topyekün bir dönüşüme katkı sağlıyoruz"

Yıldız Holding’in global değerleri arasında kapsayıcılık ve kültürel farklılıkların önemli bir yer tuttuğunu belirten Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, "Kadın Platformumuz, Yıldız Holding ve şirketlerinde örnek uygulamalara hız verip, ülkemizde fırsat eşitliği alanında topyekün bir dönüşüme destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda kadın çiftçilerimizle önemli bir iş birliği gerçekleştiriyor, Tarımın Kadın Yıldızları projesini başlatıyoruz. Sözleşmeli kadın çiftçilerimize Superfresh markalı ürünlerimizde kullanılmak üzere üç yıl boyunca doğrudan alım garantisi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Begüm Mutuş, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kısa süre önce Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde kadın girişimciler için elverişli ekosistemler yaratmayı amaçlayan Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişimine dahil olduklarını ve kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi.

Superfresh, projeyle birlikte kadın çiftçilerin tedarik zincirindeki oranını yüzde 100 artırmayı hedefliyor

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, proje kapsamında Kerevitaş'ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon TL tutarında değer yaratılacak.

Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak.

Superfresh, "Tarımın Kadın Yıldızları" projesiyle birlikte kadın çiftçilerin tedarik zincirindeki oranını yüzde 100 artırmayı hedefliyor.

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