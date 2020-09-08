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Ekonomi Yıldız Teknoparkta onlarca firmaya kira indirimi
İŞ DÜNYASI

Yıldız Teknopark'ta onlarca firmaya kira indirimi

Yıldız Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren performansı yüksek ve başarılı firmaları ödüllendirmek, desteklemek ve diğer girişimcileri de teşvik etmek amacıyla kira indirimi desteği sağlamayı sürdürüyor. Ar-Ge Teşvik Fonu çalışması kapsamında bu sene 87 firmaya kira indirimi sağlayan Yıldız Teknopark’ın Genel Müdürü Prof. Dr Mesut Güner, “Yıldız Teknopark olarak 2015’den bu yana 300’den fazla firmamıza 3.5 milyon TL’ye yakın Ar-Ge Teşvik Fonu sağladık. Bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldız Teknopark.
​Yıldız Teknopark.

Teknoparklarda yer alan girişimler için devlet tarafından sağlanan birçok teşvik bulunuyor. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler için bu tarz desteklerin öneminin farkında olan Yıldız Teknopark ise, 2015 yılından beri teknoparklar arasında bir ilki gerçekleştirerek bünyesinde yer alan şirketlere Ar-ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi sağlıyor.

2015’den bu yana 300’e yakın şirketin yararlandığı bu teşvik kapsamında 2019 verilerine göre 2020 yılında toplam 87 şirket kira indirimine hak kazandı.

“Amazımız bilim ve teknoloji üretimini teşvik etmek”

Yıldız Teknopark olarak kira indirimiyle firmaları bilim ve teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, kira desteği ile ilgili şunları söyledi:

“İndirim oranlarını, bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesapladığımız bir veri üzerinden uyguluyoruz.”

Bu uygulamaya 2015 yılında başladıklarını söyleyen Güner, o dönemde 21 firmanın kira indiriminden faydalandığını hatırlattı. 2019 verilerine göre 2020 yılında ise Arge Teşvik Fonu (kira indirimi) kapsamında 87 firma toplam 1 milyon 438 bin TL tutarında kira indirimine hak kazandığını anlatan Güner, “Yıldız Teknopark olarak başlattığımız firmalara kira desteğinden olumlu dönüşler aldık. Desteği alan şirketler bu fonu Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Yıldız Teknopark olarak bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz.” diye konuştu.

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