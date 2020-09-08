Koronavirüse rağmen MÜSİAD EXPO Fuarı'na yurt dışından rekor katılım

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fuara, rekor sayıda ziyaretçi başvurusu ve stant talebi oldu.

Almanya'dan Endonezya'ya, Venezuela'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden şirkete ev sahipliği yapacak fuara, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin ilgisi büyük.

100 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, 10 salonda, 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Fuara, 40 bini aşkın şirketi temsil eden 100 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuar, 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapacak.

Fuarla eş zamanlı olarak Uluslararası İş Forumu da (International Business Forum-IBF) düzenlenecek. Fuara yurt dışından bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, valiler, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımı bekleniyor.

Ticaret ve Diplomasi Zirvesi yapılacak

Türkiye'nin küresel pazarlarda etkin rol oynaması için çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan fahri konsolosları MÜSİAD EXPO 2020'de bir araya getirerek "Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" düzenleyecek.

Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere, tüm dünyadan 82 fahri konsolosun katılımıyla hayata geçirilecek etkinlikte, katılımcılar tecrübe ve birikimlerini iş insanlarıyla paylaşarak Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak.

MÜSİAD EXPO'da bu yıl ilk kez açılacak girişimcilik holü ile Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak.

Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.

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Fiziksel ağırlıklı hibrit fuar

Bu arada, küresel bir krize neden olan pandemi sebebiyle MÜSİAD EXPO hazırlıkları etkinlik yönetimi tarafından titizlikle yapılıyor. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO, salgın nedeniyle gelemeyenler için de "hibrit fuar" deneyimi sunacak.

Fiziki olarak gelecek binlerce iş adamını ve sanayiciyi ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP'ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dijital platformda da bir araya gelerek ticaret yapabilecek.

Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.

MÜSİAD'dan üyelerine katılım çağrısı

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, pandemiye rağmen fuar alanını bu yıl 2 katına çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"50 ülkeden 400 yabancı alım heyeti ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 ve İkinci 500 şirketlerinden satın alma heyetleri de fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400'ün üstünde firma katılacak. 125 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. İş insanlarımız büyük ilgi gösteriyor. Pandemi krizini fırsata çevirmek isteyen iş insanlarımızı fuara bekliyoruz."

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