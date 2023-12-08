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Ekonomi

Yılın en zengin aileleri belli oldu

Bloomberg'in yaptığı listeye göre dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez Bloomberg'in yıllık zenginler sıralamasına girdi.

Seren Som
Seren Som
09:37 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle Waltons'ları geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.


Listeye bir aile daha katıldı

Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı. Petrol zenginleri küresel ticareti daha önce hiç olmadığı kadar yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Sadece petrolle kalmayıp çeşitli alanlarda yatırımlarla ileriye dönük atılımlar da yapıyorlar. Avrupa'da birçok finans şirketinin de ortağı konumuna geldiler. Böylece dünyanın en zengin aileleri, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 1,5 trilyon dolar daha zenginleşti.


En zengin aileler sıralaması şöyle:
  1. Al Nahyan 305 milyar dolar
  2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar
  3. Hermes 150.9 milyar dolar
  4. Mars 141.9 milyar dolar
  5. Al Thani 133 milyar dolar
  6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar
  7. Al Saud 112 milyar dolar
  8. Ambani 89.9 milyar dolar
  9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar
  10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar
  11. Cargill 63.3 milyar dolar
  12. Johnson 55.7 milyar dolar
  13. Boehringer 51.3 milyar dolar
  14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar
  15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar
  16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar
  17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar
  18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar
  19. Hartono 42.1 milyar dolar
  20. Dassault 39.2 milyar dolar
  21. COX 36 milyar dolar
  22. Mulliez 34.3 milyar dolar
  23. Ferrero 33.5 milyar dolar
  24. Kwok 32.5 milyar dolar
  25. Duncan 32 milyar dolar


#Bloomberg
#Zengin
#Aile
#Al Nahyan
#Abu Dhabi
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