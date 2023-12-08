Yılın en zengin aileleri belli oldu

Dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle Waltons'ları geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.
Listeye bir aile daha katıldı
Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı. Petrol zenginleri küresel ticareti daha önce hiç olmadığı kadar yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Sadece petrolle kalmayıp çeşitli alanlarda yatırımlarla ileriye dönük atılımlar da yapıyorlar. Avrupa'da birçok finans şirketinin de ortağı konumuna geldiler. Böylece dünyanın en zengin aileleri, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 1,5 trilyon dolar daha zenginleşti.
- Al Nahyan 305 milyar dolar
- Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar
- Hermes 150.9 milyar dolar
- Mars 141.9 milyar dolar
- Al Thani 133 milyar dolar
- Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar
- Al Saud 112 milyar dolar
- Ambani 89.9 milyar dolar
- Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar
- Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar
- Cargill 63.3 milyar dolar
- Johnson 55.7 milyar dolar
- Boehringer 51.3 milyar dolar
- Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar
- Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar
- Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar
- Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar
- Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar
- Hartono 42.1 milyar dolar
- Dassault 39.2 milyar dolar
- COX 36 milyar dolar
- Mulliez 34.3 milyar dolar
- Ferrero 33.5 milyar dolar
- Kwok 32.5 milyar dolar
- Duncan 32 milyar dolar