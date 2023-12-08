Yılın en zengin aileleri belli oldu

Dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle Waltons'ları geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.

Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı. Petrol zenginleri küresel ticareti daha önce hiç olmadığı kadar yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Sadece petrolle kalmayıp çeşitli alanlarda yatırımlarla ileriye dönük atılımlar da yapıyorlar. Avrupa'da birçok finans şirketinin de ortağı konumuna geldiler. Böylece dünyanın en zengin aileleri, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 1,5 trilyon dolar daha zenginleşti.