Milyarder Michael Bloomberg 2020 seçimlerine aday

ABD’li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 ABD seçimlerine aday olacak.

Yerel medyada yer alan haberlerde Bloomberg’in Cuma günü Alabama’dan Demokratik aday olarak yarışmak için gerekli belgeleri doldurduğu ve resmi olarak başvurusunu tamamladığı belirtildi.

Demokrat aday Joe Biden ise Bloomberg’ün Beyaz Saray’daki yarışa girmesinden endişe duymadığını söyledi. New Hampshire’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, “Yarışa geldiği için endişeli değişim. Michael sağlam biri, bunun nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bloomberg’ün adaylığı resmileşmeden önce ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg’ün seçimi kazanabileceğine inanmadığını, fakat Demokratik Parti içinde Joe Biden’ın adaylığına zarar verebileceğini söylemişti