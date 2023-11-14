Yılın ikinci cari fazlası

Türkiye’de cari denge haziran ayının ardından eylülde de dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021’den bu yana ikinci defa fazla verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; Eylül 2023'te cari işlemler hesabında 1 milyar 876 milyon dolar fazla oluştu. Aynı dönemde, altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla meydana geldi. Ekonominin bu yıl haziran ayında verdiği cari fazla ise 693 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

İYİLEŞMENİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Sosyal medya hesabından ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 263 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 90 milyon dolarlık net alış gerçekleşti. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış görüldü.

Resmi rezervler 7,6 milyar dolar YÜKSELDİ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolarlık ve Türk Lirası cinsinden 252 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolarlık net artış kaydetti. Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla, 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Uygulanan makroekonomik adımların da etkisiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezervlerinde de eylül ayında toplam 7 milyar 663 milyon dolarlık net artış sağlandı.







