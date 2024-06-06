Yıllar sonra bir ilk: Avrupa Merkez Bankası faiz düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla 3 temel politika faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirime gitti.
ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.
Karar metnine "Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" ifadesi yer aldı.
5 yıl sonra ilk
ECB böylece gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü.
ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.
Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan AMB’nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.