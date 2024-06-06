|
Ekonomi

Yıllar sonra bir ilk: Avrupa Merkez Bankası faiz düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayı faiz kararını açıkladı ve gösterge faiz oranlarını 25 baz puan indirdi. Karar metnine "Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" denildi.

15:22 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:30 - 6/06/2024 Perşembe
Diğer
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla 3 temel politika faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirime gitti.


ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.


Karar metnine "Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" ifadesi yer aldı.


5 yıl sonra ilk


ECB böylece gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü.


ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.


Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan AMB’nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.



#Avrupa Merkez Bankası
#Ekonomi
#Faiz
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 yaz Kur'an Kursları ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi açıkladı! Başvuru tarihleri belli oldu