Yıllar sonra bir ilk: Avrupa Merkez Bankası faiz düşürdü

Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan AMB’nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.