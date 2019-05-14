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Ekonomi Yıllık bazda yüzde 50 fiyat artışı gösteren hurmaya rağbet arttı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıllık bazda yüzde 50 fiyat artışı gösteren hurmaya rağbet arttı

Geçtiğimiz Ramazan ayına göre fiyatında yaklaşık yüzde 50 artış yaşanan hurma, Eminönü’nde ilgi görmeye devam ediyor. Esnaf ise Ramazan ile gelen yoğunluktan dolayı memnun. Satışların daha da artması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Hurmaya ilgi arttı.
Hurmaya ilgi arttı.

Her Ramazan ayında sofraların en başında görülen hurma, bu Ramazan ayında da ilgi görüyor. Ramazan’da iftar sofralarında daha çok oruç açarken tüketilen hurma, taşıdığı besin değerleri ile de dikkat çekiyor. Hafızayı güçlendirmesinden, kalp sağlığına ve diyabet hastalığına kadar faydalarıyla bilinen hurma, bu ramazan ayında da vatandaşların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Hurmaların fiyatları ise kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Hurmalar 10 liradan 100 liraya fiyat farklılığı gösteriyor. İstanbul Eminönü’nde hurma satan esnafın hurmaya olan ilgiden memnun olduğu görülürken, vatandaşlar da hurmayı daha çok Ramazan aylarında ve sağlık açısından faydalarının bol olduğundan dolayı tükettiklerini belirtti.

“Hurma fiyatlarında artış var”

Hurma satışlarının özellikle ramazana girerken arttığına dikkat çeken esnaf Hasan Öner; vatandaşın fiyattan ziyade hurmanın kalitesine dikkat ettiğini ifade etti. Tok tutması ve sağlık açısından faydalarından dolayı da tercih edildiğini söyleyen Öner, hurma fiyatlarında da geçen seneye göre yüzde 50 artış olduğunu dile getirdi.

“Sadece Ramazan’da değil tüm yıl tüketiyorum”

Hurmayı faydalı bir besin olmasından dolayı tercih ettiğinden bahseden Ayşegül Balcı ise ”Günlük yorgunluğumu alıyor. Hurma alırken fiyatından çok kalitesine, besin değerlerine dikkat ediyorum. Hurmayı sadece Ramazanda değil yıl boyu tüketiyorum. Sağlık açısından oldukça faydalı bir besin herkese hurma tüketmesini tavsiye ediyorum” dedi.

“Kalite ve fiyat önemli”

Hurma alırken hurmanın kalitesine ve fiyatına dikkat ettiğini belirten Atakan Bilir isimli vatandaş da “Hurmaların yöresine kalitesine göre fiyatları değişiyor. Sadece ramazan ayında değil sonrada hurma tüketmeye devam ediyoruz. Görünüm olarak iri olan hurmayı almayı tercih ediyorum. Bunun yanında Medine hurmasını isminden dolayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

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