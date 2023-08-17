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Ekonomi

Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı: Üretim daha da hızlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg üretim ve teknoloji kampüsünde incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından ziyaretin detaylarını paylaşan Bakan Kacır, "Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

23:13 . 17/08/2023 Perşembe
DHA
Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, temmuz ayının toplamını geçti.

Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, temmuz ayının toplamını geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi. 2023 yılı sonunda 28 bin Togg T10X üretimi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" açıklamasında bulundu.



#Togg
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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