YPG’ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum 2019’da açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin amacının sınırlarını korumak olduğunu belirterek, YPG’ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye’ye doğrultulduğunu söyledi.

“YPG/PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor”

YPG’nin ve PKK’nın kürt kardeşlerimizi temsil edemeyeceğini, son günlerde 9 aylık bir bebeği nasıl öldürdüklerini, 181 Suriyelinin sınırda yaralandığını tüm dünyanın gördüğünü belirten Akar şöyle konuştu:

"Bazı müttefiklerimiz YPG'yi desteklemeye başladılar. YPG, bizim için PKK ile eşdeğerdir. Bir terörist tehdidini öldürmeye çalışıyorsanız bir diğer terörist tehdidi de aynıdır, onu da yok etmeniz gerekir. PKK terörist grup olarak tanınmıştır. Müttefiklerimiz arasında YPG’nin sınıflandırılmasıyla ilgili ikilem olduğunu görüyoruz. YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Her bir silah PKK aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor."

Türkiye’ye bölgeden göç olduğunu demografik yapının değiştiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin amacının bölgede güvenli bölge oluşturmak ve YPG, DAEŞ, PKK gibi tüm terörist örgütlerin ortadan kaldırarak sınırları korumak olduğunu söyledi.

Sadece YPG/PKK değil, DAEŞ ile de savaşıyoruz

120 saatlik sürede YPG ve PKK’nın bölgeyi terk etmesini beklediklerini belirten Akar, Barış Pınarı’nın başlangıcından bugüne 200 DAEŞ’li teröristinin aileleriyle gözaltına alındığını ve 300’den fazla DAEŞ teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak şöyle devam etti: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.”

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ABD ile anlaşma gereği verilen ara ile ilgili de soruları cevaplayan Akar: “Bu bir ateşkes değildir, harekata ortak açıklamayla ara verildi. ABD ile yapılan mutabakata rağmen 36 taciz/ihlal gerçekleştirildi. Hasmane tutum ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir,” şeklinde konuştu.

“Haklarımızı koruyacağız”

Türkiye’nin Akdeniz'de kendisi ve KKTC'nin haklarını koruyacağını, KKTC’nin Doğu Akdeniz enerji kaynaklarından mahrum bırakılamayacağının altını çizen Akar, “Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor,” dedi.