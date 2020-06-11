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Ekonomi YTB Türkiyeye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yurt dışından gelen vatandaşlar için bir tedbir daha kaldırıldı.
Yurt dışından gelen vatandaşlar için bir tedbir daha kaldırıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

AA

"Memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

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