Yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek füzeye dönüştürüldü

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, füzeye dönüştürüldü.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!
- ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş
- Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan"
Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!
ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş 😉
Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan 👏
➡️ Üretim: @TUSAS_TR pic.twitter.com/LHdBkgrP0m
Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!