Ekonomi Yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek füzeye dönüştürüldü
SAVUNMA SANAYİ

Yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek füzeye dönüştürüldü

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, füzeye dönüştürüldü. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek, artık vurmaya karar verdi. ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek füzeye dönüştürüldü
Şimşek

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, füzeye dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!
  • ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş
  • Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan"


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