Yüksek teknolojili ürün ihracatına hava ve uzay araçları damga vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, yüksek teknolojili ürün ihracatı yılın ilk ayında 641,9 milyon dolar olurken, şubatta bu rakam 531,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Martta 707,3 milyon dolara çıkan yüksek teknolojili ürün ihracatı, nisanda 648,1 milyon dolar oldu.

Söz konusu ihracat mayısta bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu ayda 872,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Haziranda ise yüksek teknolojili 732,1 milyon dolarlık ürün ihracı gerçekleştirildi.

Böylece yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yüksek teknolojili ürün ihracatı 4,1 milyar doları buldu.

Yüksek teknolojili ürün ihracatı kategorilerine göre incelendiğinde, 3 sektörün dış satımı öne çıktı.

Buna göre, en fazla yüksek teknoloji ihracatı, 1,4 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" alanında gerçekleştirildi. Bu sektörü, 1,2 milyar dolarla "eczacılık ürünleri ile bitkisel ürünlerin imalatı" takip ederken, üçüncü sırada 547 milyon dolarla "ölçme, test ve kontrol amaçlı alet ve cihazların imalatı" yer aldı.

Orta-yüksek teknolojide motorlu kara taşıtları ilk sırada bulunuyor

Yılın ilk çeyreğinde artış gösteren orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da ikinci çeyrekte dalgalı seyir izledi. Ocak ayında 6,8 milyar dolar olan orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı, şubatta 7,4 milyar dolara, martta 7,9 milyar dolara çıktı.

Nisan ayında 6,6 milyar dolarlık orta-yüksek teknolojili ürün ihraç edilirken, mayısta bu yılın en yüksek seviyesi görüldü ve 8,3 milyar dolarlık ürün satıldı. Söz konusu ihracat haziranda ise 6,7 milyar dolara geriledi.

Orta-yüksek teknoloji alanında yılın ilk yarısında 43,7 milyar dolarlık ürün ihraç edildi.

Bu tutara en fazla katkıyı 10,8 milyar dolarla "motorlu kara taşıtlarının imalatı" sektörü sağladı. Söz konusu sektörü, 5,2 milyar dolarla "genel amaçlı makinelerin imalatı" ve 4,7 milyar dolarla bazı kimyasal ürünler izledi.