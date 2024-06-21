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Ekonomi

Yükseliş sürüyor: Gram altın yeni rekora koşuyor

Gram altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. ABD'den gelen kötü ekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini artırırken, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler de altına olan talebi güçlendiriyor.

16:14 - 21/06/2024 Cuma
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Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.


Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.


Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.


Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.


Altın neden yükseliyor?


ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı.


Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.




#Altın
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#ekonomi
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