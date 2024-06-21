Yükseliş sürüyor: Gram altın yeni rekora koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan'da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin kişinin yararlandığını bildirdi. Uraloğlu, "İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" dedi.