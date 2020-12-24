Ekonomi Yumurtanın fiyatı tavuğu solladı Bakanlık harekete geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yumurtanın fiyatı tavuğu solladı: Bakanlık harekete geçti

30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu geçmiş oldu. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Yumurtanın tanesi 1 lirayı aştı.
Yumurtanın tanesi 1 lirayı aştı.

Yumurtalarda artan fiyatlar dikkat çekiyor. 30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu geçmiş oldu. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu bile solladı. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Yumurtada fiyatların tavan yaptı, tanesi 1 lirayı aştı. 30'lu koli yumurta almak isteyenlerinde 34 lira ödemesi gerekiyor. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan 2 kiloluk tavuğun fiyatını geçmiş oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bir yumurta fiyatının 1 lirayı geçmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, yumurta fiyatlarında büyük artış yapan market, bakkal, işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.

Bakanlık duyurdu: 283 firmaya fahiş fiyat cezası
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: 283 firmaya fahiş fiyat cezası

Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
FOTOĞRAF 39
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Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki haksız artışa yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bugün yaptığı açıklamada hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtmişti.
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Pekcan, açıklamasında Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. ifadelerini kullanmıştı.
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Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.
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Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
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Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
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Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yapıldı.
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4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılarak marketlere giden, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler.
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Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.
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Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü.
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Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, korona virüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.
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Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
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Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.
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Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
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Van'ın Edremit ilçesinde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.
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Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.
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Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Bursa'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hem maske ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıklamasının ardından denetim ekipleri sahaya indi.


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