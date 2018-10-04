Ekonomi Yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım, "Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde. Yumurta değil ambalaj yok" dedi.

Haber Merkezi DHA IHA
Yumurta Üreticileri Derneği'nden yumurta stoğu açıklaması.
Yumurta Üreticileri Derneği'nden yumurta stoğu açıklaması.

Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği (İSTYUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, "Şu an ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde. Bizim bahsetmekte olduğumuz konu ambalaj stoklarımızın 1 ay yetecek düzeyde olduğudur. Yumartanın değil" dedi.

İSTYUMDER Başkanı Necati Yıldırım, son günlerde gündeme gelen yumurta haberleri üzerine yeni bir açıklamada bulunarak, "Yumurta üretiminde tavuğun doğası itibari ile günlük üretim yapılmaktadır. Yumurta 28 günlük raf ömrü olmakla beraber günlük satılan bir ürün. Üreticilerin ve paketleyicilerin elinde ambalaj malzemesi stoğu bulunmaktadır. Bu miktarda genelde 1 aylık yetecek düzeydedir. Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeydedir. Bizim bahsetmekte olduğumuz konu ambalaj stoklarımızın 1 ay yetecek düzeyde olduğudur. Yumartanın değil" diye konuştu.

Zam iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala da, yumurta fiyatlarına zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmayacağını söyledi.

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