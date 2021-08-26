Ekonomi Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Yunan basını ATAK 2'nin gövde gösterisini 'Yeni Türk tehdidi' başlığıyla duyurdu

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri haline gelen ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin gövde gösterisi yaptığı IDEF 2021'te boy gösteren ATAK 2, Yunan basınında "Yeni Türk tehdidi" başlığıyla yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu
ATAK 2

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi (ATAK 2), 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) sergilendi.

Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence-point' de ATAK 2'nin IDEF'te sergilenmesini gündemine aldı.

Haberi okuyucularına, 'Yeni Türk tehdidi IDEF'te sergilendi... Ağır Sınıf Muharebe Helikopteri' başlığıyla aktaran haber sitesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, yeni taarruz helikopterini IDEF 2021 savunma fuarında tanıttığını belirtti.

İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
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İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri


ATAK'IN 'AĞIR ABİSİ' ATAK II

ATAK 2'nin, zorlu ortamlarda görev yapabilecek yeteneklere sahip olduğu ve ATAK'tan daha büyük bir silah yükünü taşıyabileceğinin belirtildiği haberde modern sistemlere sahip ATAK 2'nin, bakım maliyetlerinin düşük olduğu ifade edildi.

ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış: Pilotlarını Türkiye'ye gönderdi
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ATAK II
ATAK II
  • TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir.

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70 MM GÜDÜMSÜZ ROKETLER

ATAK II helikopteri, hem gündüz hem de gece her türlü hava koşulunda taarruz, elektronik harp ve keşif görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış.

Atak-II, 70 mm güdümsüz roketler, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, tanksavar güdümlü füzeler ve serbest düşüş bombaları taşıyabilecek kapasitede olacak.

Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç: ATAK 2 geliyor
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Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç: ATAK 2 geliyor
Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki tehditlere karşı geliştirdiği savunma araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sıfırdan ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra mevcuttaki araçlar üzerinden yapılan geliştirmeler ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü silahlardan biri haline dönüşen ATAK Helikopteri. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde helikopterin güçlendirilmiş yeni versiyonu: ATAK 2'yi mercek altına aldı.


KOKPİTİ TAMAMEN ZIRHLI

Helikopterin kokpiti isetamamen zırhlı. Türk üreticinin, Atak-II'de Ukrayna merkezli Motor Sich şirketinin TV3-117 gaz türbinli motorlarını seçmiş olması dikkat çekici. Motorun kendisi de helikopterin yanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında bulunuyor. Şu anda, ilk yedi helikopterin yapımında kullanılacak olan bu türdeki 14 motorun Türkiye tarafından satın alındığı biliniyor.

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Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı

İLK UÇUŞ 2023'TE

T929 helikopteri, tandem mürettebat pozisyonu, asimetrik silah bölmesi, düşük kızılötesi (IR) imzası, dijital kokpit, balistik koruma, gelişmiş aviyonik, elektronik harp ve karşı önlemler ile donatılmış. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Savunma Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmenin değeri açıklanmadı. Yeni helikopterin ilk uçuşunun 2023'te yapılması planlanıyor.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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