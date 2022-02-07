Ekonomi Komşu çaresiz Atina, Türk İHA ve SİHAlarına karşı çözüm arayışında
SAVUNMA SANAYİ

Komşu çaresiz: Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında

Yunan medyası, Atina yönetiminin Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında olduklarını yazdı. Fransa'dan 19 Ocak'ta teslim alınan ilk 6 adet Rafale savaş uçağı ile ilgili Atina'daki sevinç kısa sürdü. Sevincin yerini Türk İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) endişesi aldı.

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Yunan basını: Atina, Türk İHA ve SİHAlarına karşı çözüm arayışında
Yunan basını: Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında.

Yunan medyasında hemen her gün Türk İHA ve SİHA'ları için Atina'daki endişeyi yansıtan haber ve yorumlar dikkat çekiyor.

İSRAİL'E ZİYARET

Bu çerçevede, haftalık Yunan To Vima gazetesi, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinde bu ülkede imal edilen "anti-dron teknolojisi" ürünlerine ağırlık verdiğini ileri sürdü.

AA


To Vima haberinde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla Yunanistan'a karşı üstünlük kurduğunu belirterek, Yunan yetkililerin, çözüm arayışında olduklarını yazdı.

Yunan hükümetinin bu aşamada, İHA satın alımından çok, Türk İHA ve SİHA'larına karşı ileri teknoloji ürünü cihazlara sahip olunmasına öncelik verdiği kaydedilen haberde "Yunan Dışişleri Bakanlığı da Almanya'ya, Türk İHA'larının imalatında kullanılan bazı parçaların satışını durdurması için baskı yapmayı planlıyor" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunan Kathimerini gazetesi ise Türk İHA ve SİHA'larının Yunanistan için tehdit oluşturduklarını vurguladı.

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