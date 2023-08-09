Yunan spiker en büyük tehlikeyi açıkladı: Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacak

Yunan spiker Yannis Theodoratos Avrupa için gelen tehlikeyi, korku ve panik içinde ekranlara taşıdı.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları dünya tarafından gıptayla izlenirken Yunanistan medyasından dikkat çeken bir haber yayımlandı.
Dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında itiraf niteliğinde sözler sarf eden Yunan spiker Yannis Theodoratos, Paris'in gerekli adımları atmaması halinde Avrupa'nın savunmada Türkiye'nin gerisinde kalacağını söyledi.
"TÜRKLERİN GERİSİNDE KALACAKLAR"
Türkiye'nin savunma sanayiisindeki başarılardan panik içinde bahseden Yunan spiker Theodoratos, şunları kaydetti;