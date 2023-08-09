Yunan spiker en büyük tehlikeyi açıkladı: Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacak

İstanbul'da bugün açılışı gerçekleştirilecek IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için videolu mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumunda. Savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 4 yüz milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar inşallah yılsonu bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savuma Sanayii bir başarı hikayesi yazmakta" dedi.