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Ekonomi

Yunan spiker en büyük tehlikeyi açıkladı: Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacak

Dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında konuşan Yunan program yapımcısı Yannis Theodoratos, "Paris dengeyi kontrol edemezse 2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacaktır. Türkiye hedefine öyle ya da böyle yaklaşıyor. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor" dedi.

21:12 . 9/08/2023 Çarşamba
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Yunan spiker Yannis Theodoratos Avrupa için gelen tehlikeyi, korku ve panik içinde ekranlara taşıdı.

Yunan spiker Yannis Theodoratos Avrupa için gelen tehlikeyi, korku ve panik içinde ekranlara taşıdı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları dünya tarafından gıptayla izlenirken Yunanistan medyasından dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında itiraf niteliğinde sözler sarf eden Yunan spiker Yannis Theodoratos, Paris'in gerekli adımları atmaması halinde Avrupa'nın savunmada Türkiye'nin gerisinde kalacağını söyledi.

"TÜRKLERİN GERİSİNDE KALACAKLAR"

Türkiye'nin savunma sanayiisindeki başarılardan panik içinde bahseden Yunan spiker Theodoratos, şunları kaydetti;

"Paris dengeyi kontrol etmek isteyecektir. Belli alanların içinde olabilmek için. Yapamazlarsa ve sınırlara ulaşırlarsa, yani 2023,2024,2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin teknolojisinin gerisinde kalacaktır.''

''OPERASYONEL OLUP OLMAMASI DEĞERLENDİRİLMELİ''

Yunan spiker açıklamanın devamında
''Zaman zaman senaryolardan görünenlerden bu Türk uçağının uçup uçamayacağı değil operasayonel olup olmaması değerlendirilmelidir. "
ifadelerini kullandı.

''ASIL TEHLİKE BİZİM İÇİN BUDUR''

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştığına işaret eden Yannis Theodoratos,
"Komşular hedeflerine öyle yada böyle adım adım yaklaşıyorlar. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor."
şeklinde duyduğu korku ve paniği dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: İHA ve SİHA'da dünya üçüncüsüyüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: İHA ve SİHA'da dünya üçüncüsüyüz

İstanbul'da bugün açılışı gerçekleştirilecek IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için videolu mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumunda. Savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 4 yüz milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar inşallah yılsonu bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Engel ve ambargolara rağmen savunma sanayii gelişiyor. Türk Savuma Sanayii bir başarı hikayesi yazmakta" dedi.


#Türk savunma sanayi
#Yunanistan
#Türkiye
39 dakika önce
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