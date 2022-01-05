Yunanistan medyası: Biz silah sistemleri satın alırken Türkiye ihraç ediyor

SAFFET ÖZDEMİR

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirdiği projeleri Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da "Türkiye silah ihraç ederken, Yunan donanması 44 yeni torpido bekliyor " başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Egemenliğin simgesi"

"Silah sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde yüz Türk malı malzeme ile donatılması gerektiği yönündeki iddialı çalışmalarının öncüsü ve egemenliğin simgesi olarak görülüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akıncı TİHA'yı imzalıyor

"2021'de savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihracat rekoru kırdı ve Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı son on yılda dört katına çıktı."

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"Türk İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bu ihracatın 172 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek savunma ve havacılık endüstrilerinin en yüksek katma değerli ana sektörlerden biri olduğunu belirtti."

Savunma sektörü ihracat artışı Türkiye ortalamasını geçti

"Son yıllarda geliştirdiği araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan ve yurtiçi kullanım oranını yüzde 80'e çıkaran savunma sektörü, bu ürünlere pazar bulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürünü ihraç ediliyor ve ihracat yapan ülkeler giderek daha fazla hale geliyor.

Türkiye İhracatçı Birlikleri'ne göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayi ise yıllık yüzde 41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geçti."

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Türkiye iş birliklerini genişletiyor

"Türkiye savunma alanında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türk savunma şirketi ASELSAN, Zargana Denizaltılarının Torpido karşı tedbir sistemi ve ASELSAN MITOSTM WECDIS haritalarına dayalı elektronik navigasyon sisteminin ilk ihracatını Pakistan ve Endonezya'da yapacak."

MİLGEM

"ASELSAN'ın bir diğer önemli ihracat faaliyeti Pakistan için üretilen ilk MİLGEM için gerçekleşti. Pakistan MİLGEM'in birinci gemisinde hizmet verecek olan fabrika 2 ASELSAN MITOSTM WECDIS'in kabul testleri ASELSAN Macunköy tesisinde tamamlandı."

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