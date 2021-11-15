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SAVUNMA SANAYİ

Yunanistan Türk SİHA'ları karşısında çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında küresel çapta ses getiren İHA/SİHA teknolojisi, korku salmaya devam ediyor. Ege'de yaşananları aktaran Yunanistan medyası, Türk SİHA'larının Atina'da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye'nin, Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.

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Yunanistan Türk SİHAları karşısında çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor
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Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi. Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi. Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

Yunanistan'ı panikletti

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

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"Hava kuvvetlerine masrafsız baskı"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

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  • Atina'daki yetkililerin, bundan sonra "Ege'de daha fazla Türk SİHA'larının havalanabileceğine" dair endişeler taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

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