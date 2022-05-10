Ekonomi Yunanistanda enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift hanede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift hanede

Yunanistan'da enflasyon artan enerji maliyetleriyle 1995 yılından bu yana ilk kez çift haneye çıktı. Ülkede doğalgaz fiyatları yıllık yüzde 122.6, elektrik fiyatları yüzde 88.8 artış kaydetti.

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​Yunanistanda enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift hanede
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji maliyetlerini artırmasıyla Yunanistan'da yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 10.2'ye ulaştı. Elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

  • Enflasyon böylece 1995 yılının Şubat ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

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AB uyumlu TÜFE ise yüzde 8'den yüzde 9.1'e çıktı.

Avrupa'daki diğer birçok ülke gibi Yunanistan da artan yaşam maliyetleri nedeniyle hane halkı ve işletmeleri desteklemek için elektrik ve doğalgaz faturalarında mali paketler açıkladı.

Ülkede doğalgaz fiyatları yıllık yüzde 122.6, elektrik fiyatları yüzde 88.8 artış kaydetti.

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