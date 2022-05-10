Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift hanede

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AK Parti'li Hamza Dağ muhaliflerin geldiği noktaya dikkat çekti: Tuvalet terliğine tamam diyecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya fenomeni Jahrein'in 'Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız' açıklamasına, "Tuvalet terliği yaklaşımı, millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır" dedi. Dağ yaptığı açıklamada "Muhalifler, algı balonları ile parlattıkları figürler ve “kapsayıcı cumhurbaşkanı hayali”nden “Tuvalet terliğine tamam” diyecek noktaya geldi. Bu, muhalefetin ne denli kabiliyetsizlik ve politikasızlık içerisinde olduğunun net bir tasviridir" ifadelerini kullandı.