Ekonomi Yunanistanda memur ve özel sektör çalışanları grevde
DÜNYA EKONOMİSİ

Yunanistan'da memur ve özel sektör çalışanları grevde

Hükümetin kalkınmayla ilgili torba yasasını protesto etmek üzere, kamu ve özel sektör çalışanlarının düzenlediği 24 saatlik grev, ülkede yaşamı durma noktasına getirdi.

Haber Merkezi AA
Kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve başladı.
Kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve başladı.

Yunanistan'da, hükümetin reformlar çerçevesinde kalkınmayla ilgili hazırladığı torba yasa tasarısına itiraz eden kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla gerçekleştirilen greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, liman işçileri, devlet hastaneleri doktorları ve özel sektör çalışanlarıyla öğretmenler katıldı.

Grev süresince devlet dairelerindeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, bazı belediyeler kapalı kaldı.

Hastanelerde görevli doktorların işbaşı yapmaması nedeniyle sadece acil vakalara bakıldı.

Reuters
  • Panhelenik Radyo-Televizyon Çalışanları Sendikasının (POSPERT) grevi nedeniyle özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.

İnternet siteleri, sayfalarını yenilemedi

Haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenilemedi. Toplu taşıma sektörü çalışanlarının ise günün belirli saatlerinde iş durdurma eylemleri aracılığıyla greve destek vermeleri, trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Grev çerçevesinde başta ADEDY, PAME ve EKA olmak üzere çeşitli işçi sendikaları, Atina'da protesto gösterileri düzenledi.

Reuters
  • Atina'da kent merkezindeki Klaftmonos ve Omonia meydanlarındaki gösterilerin ardından, göstericiler parlamentonun da bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının düzenlediği 24 saatlik grev, ülkede yaşamı durma noktasına getirdi.

Yunanistan'da memur ve işçiler, hükümetin kalkınmayla ilgili hazırladığı ve onaylanmak üzere parlamentoya gelmesi beklenen torba yasa tasarısında yer alan "iş koşullarının değiştirilmesi" ve "kamuya ait Yunanistan Elektrik Teşkilatı (DEH) ve büyük havaalanları gibi köklü kurumların özelleştirilmesini" öngören maddelere itiraz ediyor.

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