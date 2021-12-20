Ekonomi Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 13,49 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 13,49 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 13,49 yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 13,49 arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, YD-ÜFE kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 13,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,19 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,43, imalatta yüzde 48,03 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 59,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 33,87, enerjide yüzde 136,64, sermaye malında yüzde 33,92 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,74, imalatta yüzde 13,48 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 14,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,86, enerjide yüzde 7,54, sermaye malında yüzde 13,52 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,64, giyim eşyası yüzde 27,67, içecekler yüzde 29,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 136,64, ana metaller yüzde 81,48, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 68,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 8,32, içecekler yüzde 10,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tekstil ürünleri yüzde 16,11, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 15,83, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 15,81 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

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