Yurt dışında ev almayı çok sevdik

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Türk yatırımcıların yurt dışına yönelmesinin en büyük nedenlerinden birinin kiracı-ev sahibi ilişkilerindeki belirsizlik olduğunu söyledi. Akbal, "Kira hukukunda bazı sıkıntılar var. Kiracıyla uğraşmak istemeyen yatırımcı, Dubai, İngiltere ve Avrupa ülkelerini tercih ediyor" dedi. Yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkışına da değinen Akbal, rekabetin dünya genelinde arttığının altını çizerek, "Bir dönem 10 milyar dolarlık yabancı yatırım hedefimiz vardı ama fırsatları değerlendiremedik. Alternatifler ülkeler arttı. Mısır, Riyad, Yunanistan, Litvanya ve Macaristan gibi bölgeler artık daha cazip. Türkiye avantajını kaybetti" diye konuştu. Dubai'nin doğru politikalarla büyük başarı yakaladığını aktaran Akbal, Türkiye’nin yeniden atağa geçmesi için net bir planlama yapılması gerektiğini dile getirdi. Akbal, "Doğru stratejilerle 1 yıl sonra 10 milyar doları görebiliriz. Umutsuz değiliz. Reçete belli, artık tedaviye geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.