Ekonomi Yurt içi hasılada sanayi payı zirvede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt içi hasılada sanayi payı zirvede

Türkiye’de sanayinin GSYH içindeki payı 2019 yılının 9 aylık periyodunda yüzde 22,4’e ulaşırken, bu oran son 20 yılın da en yüksek yüzdesi oldu. Baymak CEO’su Ender Çolak, ilgili dönemdeki sanayi üretiminin ekonomik karşılığının 700 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’de sanayi alanında yapılan üretimin ekonomik karşılığının yılın ilk 9 ayında 700 milyar TL’ye yaklaştığını ifade etti. Çolak, “Aynı dönemde toplam GSYH ise 3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise, sanayinin GSYH içerisindeki payı yüzde 22,4 oldu” dedi.

Ender Çolak

9 AYLIK PAY 20 YILI GEÇTİ

  • Sanayinin GSYH içerisindeki payının 2016 yılından bu yana istikrarlı biçimde yükseldiğine dikkat çeken Çolak, “2016 yılında yüzde 19,6 olan oran, 2017 yılında yüzde 20,6, 2018 yılında ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 22,4 olarak gerçekleşen oran ülkemizin sergilediği sanayi odaklı büyümenin de en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı. Son 20 yıla bakıldığında verinin daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken Çolak, dünya ekonomilerine de bakıldığında sanayiye doğru hızlı bir kayma yaşandığını vurguladı. Türkiye’nin gelecek hedeflerinde sanayinin başrolde olduğuna dikkat çeken Ender Çolak, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle çıktığımız yolda, ülkemiz sanayisinin büyümesine her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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