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Ekonomi

Yurtlar emekliye 1 ay ücretsiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin sosyal hayatlarına destek paketinin detaylarını açıkladı: Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki uygun yurtlar, yazın 1 ay ücretsiz kullanım. Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde yüzde 15 indirim.

04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:03 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini duyurdu. Ankara’da dün düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Işıkhan, SGK personeli başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında emek veren herkesin Sosyal Güvenlik Haftası'nı tebrik etti.

SGK'nin önemli sorumluluk alanlarından birinin de emeklilik olduğunu ifade eden Işıkhan, emeklilere yönelik pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. 2024’ü "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, “Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı” dedi.

MİSAFİRHANE VE SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM

Emeklileri yönelik iyileştirmelerin bunlarla sınırlı olmadığını ifade eden Işıkhan, “Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır” diye konuştu.

TELEFON, KARGO VE MAĞAZADA İNDİRİM

PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturulduğuna da dikkat çeken Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı: “PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.”

Müjdeleri artırmak için çalışıyoruz

Yeni SGK hizmet modeliyle, emeklilerin toplumda aktif olarak yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedeflediklerini belirten Işıkhan, bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini, daha pek çok yeniliği emeklilere ulaştırmayı planladıklarını kaydetti. Işıkhan, emeklilerin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emekliler.gov.tr yakında açılıyor

Emekliler için bu yıldan itibaren bugüne kadar sağladıkları imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını bildirdi. Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını söyledi.



#Emekli
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
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