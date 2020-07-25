Yusufeli Barajında son 55 metre: Türkiye'nin en yükseği dünyanın üçüncüsü olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı.

Yıllık enerji üretimi bir milyar kWh'ı geçecek

Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nda gövde 220 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 milyon 322 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’ olarak ifade edildi.

GÜNDEM Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

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Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.