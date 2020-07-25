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Ekonomi Yusufeli Barajında son 55 metre Türkiyenin en yükseği dünyanın üçüncüsü olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajında son 55 metre: Türkiye'nin en yükseği dünyanın üçüncüsü olacak

Artvin Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği bakımından Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda çalışmlaar tüm hızıyla sürüyor. Gövde yüksekliği 220 metreye ulaşan barajın son 55 metresinin tamamlanması için işçiler gece gündüz çalışıyor.

Haber Merkezi İHA
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı.

Yıllık enerji üretimi bir milyar kWh'ı geçecek

Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nda gövde 220 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 milyon 322 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’ olarak ifade edildi.

Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı
GÜNDEM
Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı


  • Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak
EKONOMİ
Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Dev projede sona doğru: Yusufeli Barajı 2.5 milyon kişiye ışık olacak
FOTOĞRAF 24
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Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
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275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
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erin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatının yüzde 90'ı tamamlandı.
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Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Sezai Yıldız, Yusufeli Barajı santral binasının yüzde 90’ının tamamlandığını ve yıl sonunda tüm imalatların biteceğini açıkladı.
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Yıldız, Yusufeli Barajı’nın faydaya dönüştüğü yer olan santral binası, yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde olan bir yapıdır. 558 megavat kurulu güce sahip bir tesisimiz olacak. Şu anda santral binamızda beton imalatlarının yüzde 90’ı tamamlandı.
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Santral binasının motor kısmının imalatları devam ediyor. Devamında da ikinci faz imalatlarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bütün imalatlarımızı tamamlayıp inşallah barajımızda su tuttuktan sonra elektrik enerjisi üretmeye başlayacağız. Santral binasında toplamda 250 personel geceli gündüzlü vardiyalı bir şekilde çalışıyor.
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Bu yılın sonunda santrali tamamen bitirmeyi planlıyoruz. 8 aylık bir su tutma prosedürünün akabinde burada yaklaşık 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik enerjisi üretmeye başlanacak” dedi.
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Dev projede sona doğru: Yusufeli Barajı 2.5 milyon kişiye ışık olacak
Artvin Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Baraj inşaatı kapsamında yer altına inşa edilen 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
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