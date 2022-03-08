Ekonomi Yusufeli Barajında su tutma hazırlıkları devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajının su tutma işlemi başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor. Yusufeli Barajı, Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak.

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Haber Merkezi İHA
Yusufeli Barajında su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi.

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 96 seviye gelindi. Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de birinci dünyada üçüncü: 'Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı
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Türkiye'de birinci dünyada üçüncü: 'Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı


DSİ 26. Bölge tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Gövde dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmaları sürdürülmektedir. Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanmış olup giriş; çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam etmektedir. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları devam etmektedir. Mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon."

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Yusufeli Barajı paylaşımı
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Yusufeli Barajı paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaların sürdüğü Yusufeli Barajı'nın süreçlerini içeren bir video mesaj paylaştı. Pakdemirli paylaşımında, 'Artvin Yusufeli'de #SuyunGücüMilletleBuluşuyor' ifadelerini kullandı.


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