Z Raporu mayıs sayısı bayilerde: Artan siparişler çarkları hızlandırdı

Pandemiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar Türkiye’nin önemini artırırken, bu süreçte başlayan Türkiye’ye yönelik yoğun sipariş dalgası artarak devam ediyor. Rusya-Ukrayna kriziyle büyüyen sipariş dalgası Türk sanayisinde kapasiteleri zorlarken, bu yıl itibarıyla otomotivden kimya ürünlerine kadar birçok sektörde kapasite yüzde 80’lere ulaştı. Z Raporu Mayıs sayısı da üretim gücünü yansıtan kapasite kullanım oranlarının yüksek seviyede seyretmesini, tüm boyutları ve uzman isimlerin katkıları ile ayrıntılı olarak masaya yatırıyor.

DOLARIN TAHTI SALLANIYOR

Z Raporu’nun son sayısı, "Dünyada dolara olan bağımlılık bitiyor mu? sorusunu sorarak, veriler ışığında, 1944’te uygulanmaya başlanan Bretton Woods sistemini sorguluyor. ABD’nin doları bir küresel üstünlük silahı olarak kullanması karşısında ülkelerin gittikçe dolardan uzaklaşması ve son Ukrayna-Rusya Savaşı’nın gösterdiği gibi dolara olan bağımlılık, bu ay derginin önemli inceleme alanlarından biri oldu.

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ARŞİV

TÜRKİYE BÖLGESEL KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Z Raporu Mayıs sayısında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu söyleşisi de yer alıyor. Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi konumunu güçlendirdiğini belirten Dağlıoğlu, Türkiye’ye yönelik ilginin kalıcı hale gelmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu ve bunun için çalıştıklarını vurguluyor.

YENİ RİSK: STAGFLASYON

Dünya ekonomisindeki gelişmelere de yer veren Z Raporu’nda bu ay stagflasyon konusu da değerlendiriliyor. Resesyonun kısa süreliği karşısında uzun yıllar sürmesi beklenen stagflasyon riskinin özellikle Avrupa için yeni bir tehdit olduğunun vurgulandığı dosya, derin bir analiz sunuyor.

DOLU DOLU 136 SAYFA

Z Raporu Mayıs sayısında kapsamlı dosya ve ekonomik araştırmaların yanı sıra MÜSİAD ABD Başkanı Murat Güzel ile ekonomik anlamda ABD ile iyileşen ilişkiler üzerine, Altaca Enerji Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Yetkin ile döngüsel ekonomi üzerine söyleşiler de yer alıyor.

“Tarladan markete kesilen en pahalı fatura” başlıklı tarım dosyası, sınır kapılarında ihracat, antrepolarda savaş yoğunluğu, yapay zekânın reklamcılık alanında kullanımı, hesaplanan ve hissedilen enflasyon da dergide yer alan diğer bazı konular. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin "Online itibar nasıl yönetilir?" başlıklı değerlendirmesi ve Areda işbirliği ile çocuk giyim sektörü piyasa araştırması da Mayıs sayısında yer buluyor.

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EKONOMİ Z Raporu'nun nisan sayısı bayilerde: Yeni sistemin ayak sesleri