​Z Raporu Mart sayısı bayilerde: ‘Enerjide güç savaşı’

Ekonomi dergisi Z Raporu Mart sayısı; küresel çapta enerji denkleminde yaşananların perde arkasını “Enerjide Güç Savaşı” başlığıyla ele alınıyor. Normalleşmenin başlaması ile sonbahardan itibaren artışa geçen enerji fiyatları ve arzın, talep kadar artış gösterememesi, dünyada Rusya-Ukrayna krizinin de etkisi ile enerjinin yeniden gündemin en üst sırasına tırmanmasına yol açtı. Jeopolitik risklerle beraber arz güvenliğinin de tehlikeye girdiği bu süreçte ülkeler, enerji çeşitliliğini arttırmanın yanı sıra yeni enerji arz kaynakları bulma konusunda hummalı bir çalışmaya girdi. Z Raporu da enerjide ortaya çıkan yeni denklemleri, birçok boyutu ile beraber masaya yatırıyor.

Z Raporu

CAM TAVANI KIRANLAR

Z Raporu yeni sayısında “Cam Tavanı Kıranlar” dosyasında iş dünyasının ilham veren girişimci ve yönetici kadınları ile söyleşiler de yer alıyor. Her biri kendi alanında yetkin kadınlar, iş dünyasında karşılaştıkları zorlukların yanı sıra cam tavanı nasıl kırdıklarına yönelik hikâyelerini Z Raporu ile paylaştı. Bu isimlerin ortak noktası ise bu deneyimlerini gençlerle paylaşmaları olarak dikkat çekiyor.

Kadın istihdamının düşük olduğu sektörlerden biri olan teknolojide öncü kadınların hikâyesi de Z Raporu Mart sayısında okuyucuların beğenisine sunuluyor. Teknolojinin erkek egemen olarak görülmesi nedeniyle istihdam düşük seviyede olsa da, pek çok kadın bu algıyı kırarak teknolojide de öncü oldu ve konuyla ilgili görüşlerini Z Raporu ile paylaştı.

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SOFRADA İKLİM KRİZİ

Z Raporu Mart sayısında ele alınan dosyalardan biri de “Sofrada İklim Krizi” başlığını taşıyor. Küresel gıda fiyatlarındaki artış ve gıda enflasyonuna, iklim değişikliği kaynaklı ekolojik bozulma çerçevesinden bakan inceleme dosyasında, uzman isimler de görüşlerini okuyucular için değerlendirdi.

Mart sayısında insanların en önemli yatırım araçlarından biri ve en yaygın kullanılan ziynet eşyası olan altın rezervlerinin tükenme noktasına gelmesi de “Altının Son Yüzyılı” dosyasında mercek altına yatırılıyor.

DOLU DOLU 140 SAYFA

Z Raporu Mart sayısında kapsamlı dosyaların yanı sıra Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Aker Genel Müdürü Sertan Akay ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı söyleşileri de yer alıyor. Ayrıca eğitimde dijitalleşmenin yakaladığı ivme, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin pazarlama dünyasına yönelik itibar başlıklı değerlendirmesi ve Areda Araştırma işbirliği ile yatak sektörüne yönelik piyasa araştırması okuyucuların karşısına çıkıyor.

Z Raporu yazarlarından güncel-sıcak yorumlar

Z Raporu’nun yazar kadrosu da, ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, İbrahim Acar, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Robert M. Cutler ve Pierre Chiartano yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken; Dr. Mustafa Özel, İbnü’t-Tıktaka’nın yönetim felsefesini yazdı, analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

EKONOMİ 2022 hem risk hem fırsat yılı: Z Raporu bayilerde