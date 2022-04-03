Z Raporu'nun nisan sayısı bayilerde: Yeni sistemin ayak sesleri

Rusya Ukrayna arasında sıcak çatışmaya dönüşen krizle birlikte birbiri ardına gelen yaptırımlar ve bunların olası etkileri, bu ay Z Raporu’nda ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını gün yüzüne çıkaran savaş, ekonomik yaptırımlar nedeniyle küresel ticaret çevreleri açısından da büyük etkilere sahip. Rusya’ya yönelik Batılı ülkeler tarafından kabul edilen yaptırımlar Rus ruletine dönüştü. Böylece, 7 binden fazla ekonomik kurşuna maruz kalan Rusya, tarih boyunca en çok kısıtlama uygulanan ülke haline geldi.

RUSYA’YA BAĞIMLI BİR AVRUPA

Z Raporu Nisan sayısında da yaptırımların tüm boyutları, uzman isimlerin katkıları ile ayrıntılı olarak masaya yatırılıyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Rusya’nın ithal ettiği ürün ve ülke gruplarına yönelik bu analizde, Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığının, Rusya’nın Avrupa’ya bağımlılığından çok daha yüksek olduğu ortaya konuluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından gündemdeki konulardan biri de siber savaş oldu. Z Raporu Nisan sayısında yer alan siber savaş dosyasında ise ülkelerin siber uzayda yaşanacak savaşa karşı ne şekilde hazırlıklı olabilecekleri tartışılıyor.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYAYI FETHEDİYOR

Z Raporu’nun yeni sayısında ele alınan dosyalardan biri de “Türk dizileri dünyayı fethediyor” başlığını taşıyor. Dünyada televizyon ve eğlence sektörünün küreselleşmesiyle, Türk dizileri sınırları aşarken, dizi ihracatı Türkiye’nin yumuşak güç kaynaklarından biri haline geldi. Dosyaya katkı sunan sektör temsilcilerine göre, dizi ihracatında büyüme sürerken, sektörün 2023 hedefi ise 1 milyar dolar.

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DOLU DOLU 144 SAYFA

Z Raporu Nisan sayısında DEİK Türkiye Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin ile gündeme yönelik söyleşi, dijital tıbbın yükselen yıldızı haline gelen ruh sağlığına yönelik uygulamalar, teknolojideki Uzak Doğu egemenliği gibi konular okuyucular ile buluşuyor. Areda Araştırma işbirliği ile tesettür sektörüne yönelik piyasa araştırması da okuyucuların karşısına çıkıyor.