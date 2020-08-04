İslam dünyasında finans yılı: Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde

İslam ekonomilerinin yıllık performansını değerlendirmeyi gelenekselleştiren Z Raporu dergisinin Ağustos sayısının kapak konusu, ‘İslam Dünyasında Finans Yılı’ başlığını taşıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 57 ülkede faaliyet gösteren ve cirosu 1 milyar doların üzerinde olan büyük şirketleri ele alan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İslam dünyasındaki en büyük şirketlerin 2019 yılındaki finansal performansı, 2018’e göre olumlu bir tablo çizdi. Yerel paraların dolar kuru karşısındaki yıllık ortalamaları baz alınarak çıkarılan dolar cinsinden gelirlere göre, 2019’da 237 şirketin yüzde 70’i artı büyüme kaydederken, yüzde 30’u küçüldü.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 70’İ BÜYÜME KAYDETTİ

Listeye bu yıl Türkiye damga vurdu. 2018’de 10 olan şirket sayısını 12’ye yükselten Türkiye, ülke olarak listede birinci sırada yer aldı. Suriye, Libya, Sudan, Yemen gibi İslam ülkelerinde devam eden siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar ise, özellikle Körfez ve Kuzey Afrika ekonomilerini olumsuz etkiledi. 2019’da İslam ekonomilerini sırtlayan sektörler ise finans, enerji, bankacılık, tarımsal sanayi ve perakende oldu. Araştırma, islam dünyasının 2019’da finans sektörü kaynaklı bir büyüme trendi içinde olduğunu ortaya koydu.

YENİ NORMAL KİMLERE YARADI?

Kovid-19 salgını mücadelesinde alınan önlemlerin tüm dünyada aşama aşama kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başladı. Bununla birlikte kriz, neredeyse bütün sektörleri yavaşlattı, durdurdu veya geriletti. Salgının ekonomilere olan negatif etkisi sürerken, bu ortamdan kazanç sağlayanlar da var. Amerikalı milyarderlerin serveti korona virüsün patlak vermesi sonrasındaki iki ay içinde yüzde 15 oranında arttı; çoğu teknoloji şirketi sahibi milyarderler, 8 Mart-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 434 milyar dolarlık kazancı kasalarına koydular. Krizden en kazançlı çıkanlar Amazon, Facebook, Fastly, Upwork, Zoom ve Walmart gibi şirketler oldu. Detaylar Z Raporu sayfalarında...

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HONG KONG’UN PARASI NEREYE GİDER?

Çin hükümetinin Hong Kong için yeni güvenlik yasasını onaylaması ve geçtiğimiz yıl suçluların iadesi tasarısı nedeniyle büyük gösterilerin yaşanması, dünyanın en büyük üçüncü finans merkezi konumundaki Hong Kong’un özerk statüsüne yönelik kaygıların artmasına neden oldu. Bölgedeki siyasi kargaşa nedeniyle doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 47 oranında düştü. Hong Kong, Çin’e gelen denizaşırı fonların üçte ikisini barındırıyor. Z Raporu, gerilimin tırmanması durumunda Hong Kong’dan kaçan paranın izini sürdü.

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

Büyük beğeniyle takip edilen aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun yazar kadrosu, güçlü yorumlarıyla gündeme damga vurmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, yurttaki ve dünyadaki gelişmeleri Ağustos sayısında yorumladılar. Tarih sahnesinden örneklerle günümüz işletmelerine yönetim dersleri veren Dr. Mustafa Özel Yunan bilgesi Hedios’un yönetim felsefesini kaleme alırken, analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi bu ay da piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi.